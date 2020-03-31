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Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

31 марта 2020, 03:35  •  3 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания 30 марта.
Глава государства отметил, что часть принимаемых мер по противодействию распространению инфекции напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей.
«Прошу вас как полномочных представителей президента в субъектах Федерации обеспечить их реализацию на местах. <…> Обращаю внимание, сейчас принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и на опережение», — отметил Путин.
Благодаря уже принятым мерам и труду специалистов-эпидемиологов удалось не допустить негативного развития ситуации с заболеванием в стране, подчеркнул президент. Полпредам он также поручил лично контролировать совместно с губернаторами оказание помощи гражданам старше 65 лет — данной группе лиц было в первую очередь предписано оставаться дома из-за нахождения в зоне риска по коронавирусу.
«Поручаю вам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах. <…> Подготовка должна быть проведена во всех регионах, с учетом всех вариантов развития ситуации на основе опыта других стран. Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям, непосвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными», — отметил он.
29 марта в Москве и Подмосковье ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Позднее аналогичные меры приняли в Мурманской, Вологодской и Рязанской областях, введение режима самоизоляции прорабатывается в Башкирии. С 31 марта мера начнет действовать в Калининградской области. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы.
По состоянию на 30 марта, в России диагностировано 1836 случаев заболевания COVID-19, из них 302 — за последние сутки. 66 человек вылечились. Девять пациентов скончались, позднее стало известно о смерти еще трех человек — во Владимирской области, Санкт-Петербурге и Москве.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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