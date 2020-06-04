Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии «Газпрома» и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением целевых показателей. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля в четверг, 4 июня.

«Правительству Российской Федерации <...> обеспечить <...>поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ», — говорится в тексте.

Кабмину также поручено найти альтернативные источники подключения без использования средств самих граждан, уточняет телеканал «360».

Также Путин предложил включить оформление договоров на поставку и дальнейшее техническое обслуживание в список услуг МФЦ, чтобы подключиться к газу и заключить договор на обслуживание можно было в формате «одного окна».

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и Алексей Миллер, пишет «Федеральное агентство новостей».

В марте прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил на встрече с президентом, что на 1 января 2019 года показатель газификации в среднем по стране составляет 68,6%. В городе —71,3% и на селе — 59,4%. По его прогнозу, завершить газификацию в России будет возможно за 10 лет, сообщается на сайте kp.ru.

3 июня в министерства энергетики Подмосковья сообщили, что в Московской области с начала 2020 года ввели в эксплуатацию восемь газопроводов. В 2020 году «Мособлгаз» планирует газифицировать 50 населенных пунктов в Подмосковье, более 10 тыс. жителей региона смогут подключиться к газу.