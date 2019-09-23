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Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии

23 сентября 2019, 10:39  •  91 • Политика

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующее распоряжение размещено на портале правовой информации в понедельник.

"Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", - говорится в документе.

Уточняется, что соглашение будет подписано после переговоров Минобороны и МИД РФ с абхазской стороной.

Военное сотрудничество двух стран официально было начато с момента признания Россией Абхазии как независимого государства. Оно начало развиваться после агрессии Грузии против Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Российские миротворцы принудили к миру грузинские войска, тем самым гарантировав безопасность граждан двух непризнанных тогда республик. После отражения агрессии на территории Абхазии и Южной Осетии были сформированы две военные базы Вооруженных сил России для гарантии безопасности республик в будущем.

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