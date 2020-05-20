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Путин поручил подготовить решения по эффективной логистике сельхозпродукции

20 мая 2020, 20:55  •  65 • Политика
Президент России Владимир Путин в среду, 20 мая, поручил правительству разработать решения по эффективной транспортировке продукции сельского хозяйства по территории страны.
«Прошу правительство вместе с РЖД, с российскими производителями мяса, овощей подготовить решения по эффективной транспортировке этих товаров из центральной части России и из Сибири на Дальний Восток страны», — заявил глава глава государства на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Кроме того, Путин поставил перед Минпромторгом и Минсельхозом задачу о проработке дополнительных мер по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств.
Он отметил, что важно поддерживать деловую инициативу предприимчивых людей в селах, которые умеют работать в сфере сельского хозяйства и создают рабочие места.
Очевидной проблемой, по мнению российского лидера, остается сложность доступа фермеров в торговые сети. «Мы годами об этом говорим. И на создание своих площадок для продажи продукции не хватает ресурсов — их просто не хватает. И без того, что называется, каждая копейка у них на счету», — добавил Путин.
Ранее в ходе совещания президент подчеркнул, что нужно еще проработать вопрос о льготных тарифах на электроэнергию для фермерских хозяйств.
В целом, по мнению президента, в России нет проблем с продовольственной обеспеченностью, но повышать конкурентноспособность отечественного агропромышленного комплекса на мировом рынке необходимо.

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