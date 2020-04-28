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Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая

28 апреля 2020, 21:10  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил подготовить план поэтапной отмена ограничений по коронавирусу с 12 мая. Такое распоряжение он дал в ходе совещания 28 апреля.
«Нужно действовать выверено, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку», — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что меры, принятые в одних регионах, могут не подходить другим, ведь распространение инфекции в субъектах происходит по-разному. Президент допустил, что после прохождения пика заболеваемости в ряде субъектов уровень инфицирования может оставаться высоким.
«Одномоментно отметить ограничения нельзя. <…> Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь. Нужно проявить выдержу, не растерять то, чего добились в последние недели», — добавил Путин.
По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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