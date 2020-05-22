Путин поручил подготовить новые меры по преодолению последствий пандемии

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по преодолению последствий пандемии коронавируса, в том числе в экономике, а также наметить меры по дальнейшей борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Я прошу с учетом результатов нашего сегодняшнего обсуждения всех коллег из правительства подготовить дальнейшие рекомендации. <…> Жду от вас докладов в самое ближайшее время», — сказал он.

Также глава государства потребовал в обязательном порядке создать резерв коек и оборудования для пациентов с COVID-19. Он указал, что план по оснащению койко-мест аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) еще не выполнен, но порядка 91,8% таких коек остаются свободными.

При этом план по развертыванию мест с кислородом оказался перевыполнен, на сегодняшний день свободно 34% коечного фонда.

Также в ходе совещания президент призвал нарастить работу по тестированию граждан на коронавирус. По его словам, за последние две недели количество исследований выросло на 3 млн, ежесуточно проводится порядка 240 тыс. тестов, поэтому важно не допустить отката назад.

Кабмину Путин поручил готовиться к вероятной второй волне пандемии, которая, как утверждают специалисты, может наступить осенью. На сегодняшний день распространение коронавируса в России вышло на плато, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

11 мая президент поручил правительству представить общенациональный план действий по восстановлению экономики к 1 июня. В частности, в задачи кабмина входило предусмотреть восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

По состоянию на 22 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 326 448, в том числе 8894 — за последние сутки. 99825 человек вылечились. 3249 пациентов скончались.

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