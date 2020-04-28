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Путин поручил подготовить доклад о разработке вакцин от COVID-19 к 30 апреля

28 апреля 2020, 17:10  •  87 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить доклад о плане разработки вакцин от коронавируса к 30 апреля. Об этом сообщили в Кремле 28 апреля.
«Правительству РФ представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство», — говорится на сайте Кремля.
Ответственным за подготовку доклада назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее в апреле глава государства поручил ускорить разработку вакцины, заверив, что власти готовы при необходимости оказать поддержку и выделить дополнительные ресурсы.
На данный момент вакцина Минздрава России от коронавируса находится в процессе исследования. Доклинический этап планируется завершить к концу мая, после чего начнутся клинические испытания.
Государственный научный центр «Вектор» также намерен начать клинические испытания своей вакцины в июне, а уже в конце месяца протестировать на добровольцах.
Вакцина от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) появится к концу года. Препарат уже включен ВОЗ в список перспективных.
Инфекционисты, несмотря на разработку вакцин сразу несколькими странами, полагают, что окончательно препарат будет готов только через год-полтора.
По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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