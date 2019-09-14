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Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале

14 сентября 2019, 17:24  •  19 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству, властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории. По итогам следует внести изменения в программные документы по очистным сооружениям, говорится в поручении российского лидера.
Перечень поручений утвержден по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению.
«Провести совместно с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области оценку достаточности и соответствия нормативам систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремле.
Ответственными назначены председатель правительства России Дмитрий Медведев, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и избранный губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Поручения должны быть выполнены в срок до 1 января 2020 года.
В августе Цыденов сообщил об улучшении состояния Байкала. В водоеме поднялся уровень воды, восстановился температурный режим, количество спирогиры сократилось, уточнил глава Бурятии.
В конце июля сообщалось, что из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Комбинат был закрыт в конце 2013 года, но органические отходы от его деятельности до сих пор хранятся в огромных ямах (картах), расположенных на южном побережье Байкала.

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