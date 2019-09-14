Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале

Президент России Владимир Путин поручил правительству, властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории. По итогам следует внести изменения в программные документы по очистным сооружениям, говорится в поручении российского лидера.

Перечень поручений утвержден по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению.

«Провести совместно с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области оценку достаточности и соответствия нормативам систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремле.

Ответственными назначены председатель правительства России Дмитрий Медведев, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и избранный губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Поручения должны быть выполнены в срок до 1 января 2020 года.

В августе Цыденов сообщил об улучшении состояния Байкала. В водоеме поднялся уровень воды, восстановился температурный режим, количество спирогиры сократилось, уточнил глава Бурятии.

В конце июля сообщалось, что из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Комбинат был закрыт в конце 2013 года, но органические отходы от его деятельности до сих пор хранятся в огромных ямах (картах), расположенных на южном побережье Байкала.