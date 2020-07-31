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Путин поручил оптимизировать получение иностранцами гражданства России

31 июля 2020, 14:05  •  27 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября проработать вопрос оптимизации получения иностранцами российского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 31 июля.
«Правительству Российской Федерации проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей», — говорится в поручении.
Он подчеркнул, что необходимо еще проработать эти предложения совместно с администрацией президента в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики России до 2025 года.
На прошлой неделе вступил в силу федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства.
В середине июня, после принятия соответствующего закона, граждане Белоруссии и Украины получили право на российское гражданство без сдачи обязательного экзамена по русскому языку.
В начале июля Путин заявил, что Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития.

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