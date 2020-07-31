Путин поручил оптимизировать получение иностранцами гражданства России

Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября проработать вопрос оптимизации получения иностранцами российского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 31 июля.

«Правительству Российской Федерации проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей», — говорится в поручении.

Он подчеркнул, что необходимо еще проработать эти предложения совместно с администрацией президента в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики России до 2025 года.

На прошлой неделе вступил в силу федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства.

В середине июня, после принятия соответствующего закона, граждане Белоруссии и Украины получили право на российское гражданство без сдачи обязательного экзамена по русскому языку.

В начале июля Путин заявил, что Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития.