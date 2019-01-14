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Путин поручил оказать помощь пострадавшим в Шахтах

14 января 2019, 22:09  •  58 • В России

Президент через несколько часов после трагедии в городе Шахты по телефону выслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева, рассказавшего о ситуации на месте происшествия и принимаемых мерах. Владимир Путин поручил губернатору оказать всестороннюю помощь всем пострадавшим. Кроме этого президент дал поручение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину провести тщательное расследование причин взрыва.

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