|
Путин поручил обязать местные власти выкладывать в Сеть материалы публичных слушаний
03 марта 2020, 02:35 • 55 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил Кабинету Министров внести изменения в законодательство, которые обязывают органы местного самоуправления публиковать материалы публичных слушаний и их результатов в Интернете.
«Внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие обязательное размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результатов слушаний (обсуждений), а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме», — сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, президент поручил предусмотреть изменения, которые позволят гражданам направлять предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме.
Изменения также затронут использование единой цифровой платформы, которая работает по принципу «одного окна» с механизмом обратной связи, для рассмотрения обращений граждан в электронной форме.
Ранее в понедельник сообщалось, что Путин утвердил поручения по итогам заседания Совета по русскому языку.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 февраля 2020, 03:54
|
25 февраля 2020, 10:54
|
25 февраля 2020, 04:24
|
29 февраля 2020, 18:54
|
02 марта 2020, 03:24
|
01 марта 2020, 04:39
|
27 февраля 2020, 01:54