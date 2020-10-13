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Путин поручил образовать комиссию по созданию системы защиты от новых инфекций

13 октября 2020, 03:05  •  64 • Политика
Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций. Глава государства уже подписал соответствующий указ, опубликованный в понедельник, 12 октября, на официальном портале правовой информации.
«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в документе, вступающем в силу со дня его подписания.
Согласно указу, комиссия будет проводить оценку внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и их сопротивляемость противомикробным препаратам, а также изучать механизмы появления новых заболеваний. Вместе с этим комиссия будет оценивать уровень защиты населения страны от новых инфекций, организовывать исследования для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а также предлагать Совбезу соответствующие предложения и рекомендации.
«Комиссия осуществляет свою деятельность с учетом мнения научного сообщества и специалистов в области противодействия распространению инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности», — следует из документа.
Положение и состав комиссии будет утверждать непосредственно глава государства по представлению зампреда Совбеза страны. В ее состав войдут представители федеральных органов госвласти, а также представители региональных властей и других государственных органов и организаций.
По последним данным, в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровел 1 024 235 человек.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

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