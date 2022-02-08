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Путин поручил обеспечить вызов врача на дом через сайт госуслуг

08 февраля 2022, 21:00  •  43 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить возможность вызова врача на дом на через портал госуслуги до 31 марта 2022 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить техническую реализацию онлайн сервиса «вызов врача на дом» на едином портале государственных (муниципальных) услуг», — говорится в тексте документа.
Путин обозначил 31 марта 2022 года окончательным сроком исполнения данного поручения. Ответственным за исполнение глава российского государства назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Сейчас к такой услуге подключено 52 региона. Проверить ее доступность пользователи могут через портал госуслуг.
Жители тех регионов, в которых онлайн-услуга еще недоступна, могут вызвать врача на дом по номеру 122 или скорую помощь, набрав 112.
У жителей Московской области есть возможность вызвать врача и записаться в поликлинику с помощью чат-бота в Telegram.
С 28 января москвичи с симптомами ОРВИ могут дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный. Для этого не надо ходить в поликлинику. Такие нововведения связаны с ростом заболевания COVID-19 и облегчением работы врачам и сокращением времени для пациентов.
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