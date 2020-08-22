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Путин поручил обеспечить вступление РФ в Международную организацию по миграции
22 августа 2020, 02:30 • 52 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить вступление РФ в Международную организацию по миграции, сообщается 21 августа на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить оформление вступления Российской Федерации в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», — говорится в перечне поручений президента.
Доклад необходимо будет представить до 1 декабря 2020 года, ответственным назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.
В марте Путин поручил своей администрации провести работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства.
В феврале сообщалось, что в правительстве предложили упростить получение российского гражданства. Согласно нововведениям, получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Помимо этого, было предложено исключить необходимость в подтверждении законных источников дохода. Эти пункты уберут из статьи закона «О гражданстве Российской Федерации».
В 2019 году почти 500 тыс. иностранных граждан получили российское гражданство. Большую часть получивших российский паспорт составляют граждане Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Армении.
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