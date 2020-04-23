|
Путин поручил начать «антикризисную ипотеку» с 1 мая
23 апреля 2020, 14:35 • 15 • В России
Владимир Путин подписал ряд поручений правительству для поддержки населения и целых отраслей экономики во время эпидемии коронавируса.
ИПОТЕКА ПОД 6,5% И КРЕДИТЫ СТРОИТЕЛЯМ
Президент поручил до 1 мая обеспечить:
- утверждение льготной ипотечной программы с 1 мая до 1 ноября 2020 на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 8 млн. рублей по ставке 6,5 процентов годовых на весь срок кредита.
- выдачу банковских кредитов организациям строительной отрасли, которые сохраняют численность занятых работников и предоставили обязательства по завершению строительства многоквартирных домов.
- докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей на окончание начатого строительства.
- госгарантии «ДОМ.РФ» в объеме 50 миллиардов рублей для приобретения стандартного жилья у организаций-застройщиков в целях его последующей реализации.
БАМ, ТРАНССИБ И АЭРОПОРТЫ БУДУТ СТРОИТЬ
Кроме этого президент поручил обеспечить реализацию масштабных инфраструктурных проектов:
- по развитию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
- строительству ближних и дальних подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.
- развитию автодорожной и железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, в центральном транспортном узле, а также на Черноморском побережье России.
- модернизации аэродромных комплексов, в том числе в городах Челябинск, Пермь, Хабаровск, Норильск.
- развитию портовой инфраструктуры в Мурманске, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах, а также в Дальневосточном федеральном округе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
15
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 апреля 2020, 03:10
|
17 апреля 2020, 19:10
|
18 апреля 2020, 07:10
|
20 апреля 2020, 22:10
|
18 апреля 2020, 19:10
|
21 апреля 2020, 06:10
|
19 апреля 2020, 02:10