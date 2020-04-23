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Путин поручил начать «антикризисную ипотеку» с 1 мая

23 апреля 2020, 14:35  •  15 • В России

Владимир Путин подписал ряд поручений правительству для поддержки населения и целых отраслей экономики во время эпидемии коронавируса.

ИПОТЕКА ПОД 6,5% И КРЕДИТЫ СТРОИТЕЛЯМ

Президент поручил до 1 мая обеспечить:

- утверждение льготной ипотечной программы с 1 мая до 1 ноября 2020 на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 миллионов рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 8 млн. рублей по ставке 6,5 процентов годовых на весь срок кредита.

- выдачу банковских кредитов организациям строительной отрасли, которые сохраняют численность занятых работников и предоставили обязательства по завершению строительства многоквартирных домов.

- докапитализацию Фонда защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей на окончание начатого строительства.

- госгарантии «ДОМ.РФ» в объеме 50 миллиардов рублей для приобретения стандартного жилья у организаций-застройщиков в целях его последующей реализации.

БАМ, ТРАНССИБ И АЭРОПОРТЫ БУДУТ СТРОИТЬ

Кроме этого президент поручил обеспечить реализацию масштабных инфраструктурных проектов:

- по развитию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

- строительству ближних и дальних подходов к транспортному переходу через Керченский пролив.

- развитию автодорожной и железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, в центральном транспортном узле, а также на Черноморском побережье России.

- модернизации аэродромных комплексов, в том числе в городах Челябинск, Пермь, Хабаровск, Норильск.

- развитию портовой инфраструктуры в Мурманске, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах, а также в Дальневосточном федеральном округе.

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