Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грузинская певица обделалась на русофобии (Руслан Осташко)
Совет Европы порадовался "авансовому платежу" России
Израиль требует наказать русских? Авиажурналист намекнул на вину России в гибели...
Мир перестаёт рожать. Что будет с пустеющими странами и за кем будущее человечес...
Главная / Политика

Путин поручил МВД внести предложения по упрощенной выдаче гражданства РФ украинцам

02 июля 2019, 22:09  •  25 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел проанализировать ситуацию с упрощенной выдачей российских паспортов гражданам Украины и при необходимости внести предложения по предоставлению преференций.
Об этом сообщается на сайте Кремля, где во вторник, 2 июля, был опубликован перечень поручений главы государства по итогам «прямой линии». На исполнение соответствующего задания президента РФ ведомству отводится чуть меньше месяца — срок до 1 августа текущего года. Ответственным назначен глава МВД России Владимир Колокольцев.
24 апреля президент РФ Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Позднее глава государства заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.
Спустя неделю президент России подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 мая.
29 апреля в Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР. На следующий день открылся второй паспортный центр — для жителей ДНР. Как уточнили в МВД РФ, жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при наличии последнего. Документы подаются через представителей на территории самопровозглашенных республик и доставляются в центры в Ростовской области. Срок рассмотрения заявки составляет не более трех месяцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
02 июля 2019, 18:54
Сергей Михеев отправил "Гоголь-центр" и организаторов "Тавриды" подальше от русского Гоголя
01 июля 2019, 23:24
Украина отказала в иске: Отменено решение о выплате российскому "МиГ" 5 млн рублей
02 июля 2019, 12:24
Чешский бойкот закончился так же быстро, как и начался. Испугались или договорились?
02 июля 2019, 09:09
"И как это понимать?": Соловьев показал, что потеряла Чехия, запретив полеты русских в Прагу
02 июля 2019, 12:24
Пора отменять "корейские" санкции, а не говорить об этом. Си Цзиньпин обратился к Дональду Трампу, поддержав Россию
02 июля 2019, 02:39
"Разоблаченный" Метельский отправил Навального "с Богом разбираться с правоохранительными органами"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июля 2019, 02:39
Хватит с запасом: Разведке США намекнули, что 60 "Авангардов" достаточно дл...
02 июля 2019, 02:39
США нашли "слабое место" российских гиперзвуковых ракет "Авангард"...
02 июля 2019, 02:39
Забвение или смерть? Бежавшей жене эмира Дубая не помогут прихваченные миллионы долла...
02 июля 2019, 02:39
День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
02 июля 2019, 02:39
"Крым возьмем силой. Деньгами не поможете?" – украинский политик
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2019, 07:09
Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске своей реакцией на украинский гимн
01 июля 2019, 23:24
"Почему они сюда все шастают?!": Преподаватель вокала послала "на ..." певицу Катамадзе после её слов о России
26 июня 2019, 13:24
Москва не оставила шансов Израилю и США и не сдала Иран
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-министра Канады преследуют неудачи на саммите G20
28 июня 2019, 17:09
«Реакции родственников эмоциональные»: патологоанатом о ВИЧ-диссидентах, суевериях и пользе своей работы
30 июня 2019, 18:09
Песков рассказал, как мировые лидеры согласились с Путиным по украинскому вопросу
01 июля 2019, 07:09
"А где же Америка? Она позволит им уйти?": Российские корабли с "Адмиралом Горшковым" покинули Кубу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.