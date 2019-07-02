Путин поручил МВД внести предложения по упрощенной выдаче гражданства РФ украинцам

Президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел проанализировать ситуацию с упрощенной выдачей российских паспортов гражданам Украины и при необходимости внести предложения по предоставлению преференций.

Об этом сообщается на сайте Кремля, где во вторник, 2 июля, был опубликован перечень поручений главы государства по итогам «прямой линии». На исполнение соответствующего задания президента РФ ведомству отводится чуть меньше месяца — срок до 1 августа текущего года. Ответственным назначен глава МВД России Владимир Колокольцев.

24 апреля президент РФ Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Позднее глава государства заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Спустя неделю президент России подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 мая.

29 апреля в Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР. На следующий день открылся второй паспортный центр — для жителей ДНР. Как уточнили в МВД РФ, жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при наличии последнего. Документы подаются через представителей на территории самопровозглашенных республик и доставляются в центры в Ростовской области. Срок рассмотрения заявки составляет не более трех месяцев.