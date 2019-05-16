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Путин поручил кабмину пересмотреть ценообразование в строительстве

16 мая 2019, 22:24  •  54 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос изменения устаревших строительных норм и правил (СНиПов). Глава государства также поручил изучить вопрос ценообразования в этой сфере, передает 16 мая «РИА Новости».
«Я с правительством это обсуждал, поручение есть у правительства, надеюсь, в ближайшее время будут сделаны предложения», — сказал российский лидер на медиафоруме «Общероссийского народного фронта».
Раннее в четверг глава государства указал, что в ходе реализации национальных проектов надо не просто осваивать выделенные деньги, а видеть результаты вложений средств, чтобы граждане почувствовали улучшение жизни. По его словам, в настоящее время реализуются крупные проекты по ключевым направлениям — демографии, строительству, здравоохранению и т.д.
8 мая президент РФ в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обратил внимание на перенос сроков реализации нацпроектов и поручил жестко упорядочить эту практику или вообще ее искоренить.
Национальные проекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни. Общие расходы на реализацию 12 проектов в 2019–2021 годах с учетом ранее внесенных поправок в проект федерального бюджета составят почти 5,7 трлн рублей.

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