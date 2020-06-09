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Путин поручил кабмину до 10 июня отчитаться об увеличении выплат по безработице

09 июня 2020, 03:00  •  30 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июня отчитаться об увеличении с 1 мая на три месяца минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда, опубликованном 7 июня.
«Правительству Российской Федерации: увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
При этом кабмин обязан предоставить доклад до 10 июня, а ответственным за исполнение поручения назначается премьер-министр России Михаил Мишустин.
3 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что число безработных россиян, состоящих на учете в центрах занятости, составляет 2,2 млн человек. По данным главы ведомства, пособие по безработице с марта получают почти 450 тыс. человек.
27 мая Котяков предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице в три раза, до 4,5 тыс. рублей, на срок до 1 октября. Индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело, министр предложил выплачивать максимальное пособие в размере 12 130 рублей.
В тот же день Мишустин сообщил о планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только для тех, кто потерял работу в период эпидемии коронавируса.
Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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