|
Путин поручил главе ФССП взять под контроль работу коллекторов
25 августа 2020, 19:30 • 30 • Политика
Действия коллекторов иногда переходят всякие границы, ситуацию нужно брать под контроль. Об этом заявил 25 августа президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым.
«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, Вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано, потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных Вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Аристов ответил, что в ближайшее время постарается выполнить данную задачу. Предложения, касающиеся численности штата и дополнительного финансирования, также, по его словам, будут представлены в кратчайшие сроки.
В начале июня стало известно, что коллекторов в России могут обязать записывать все переговоры с должниками. Помимо этого приставы получат право запрещать коллекторам использовать тот или иной канал связи на срок 60 дней.
Тогда же в Минюсте сообщили, что сотрудникам коллекторских агентств, кредитных организаций, которые занимаются сбором долгов с граждан, введут индивидуальные идентификационные номера для того, чтобы установить конкретного работника.
В апреле сообщалось, что должники стали чаще жаловаться на банки и микрофинансовые организации, чем на включенных в реестр коллекторов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 августа 2020, 00:15
|
24 августа 2020, 09:35
|
19 августа 2020, 00:15
|
23 августа 2020, 21:40
|
25 августа 2020, 13:05
|
24 августа 2020, 11:25
|
22 августа 2020, 00:40