Путин поручил главе ФССП взять под контроль работу коллекторов

Действия коллекторов иногда переходят всякие границы, ситуацию нужно брать под контроль. Об этом заявил 25 августа президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым.

«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, Вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано, потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных Вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Аристов ответил, что в ближайшее время постарается выполнить данную задачу. Предложения, касающиеся численности штата и дополнительного финансирования, также, по его словам, будут представлены в кратчайшие сроки.

В начале июня стало известно, что коллекторов в России могут обязать записывать все переговоры с должниками. Помимо этого приставы получат право запрещать коллекторам использовать тот или иной канал связи на срок 60 дней.

Тогда же в Минюсте сообщили, что сотрудникам коллекторских агентств, кредитных организаций, которые занимаются сбором долгов с граждан, введут индивидуальные идентификационные номера для того, чтобы установить конкретного работника.

В апреле сообщалось, что должники стали чаще жаловаться на банки и микрофинансовые организации, чем на включенных в реестр коллекторов.