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Путин поручил генпрокурору совершенствовать наказание за оскорбления в интернете

30 января 2020, 18:24  •  66 • В России

Президент России Владимир Путин поручил новому генпрокурору России Игорю Краснову проанализировать правоприменительную и судебную практику по уголовным делам о защите чести и достоинства, "возбужденным в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, порочащей честь или достоинство гражданина".

Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликован пресс-службой Кремля.

- Генеральной прокуратуре России проанализировать совместно с Роскомнадзором при участии Верховного Суда Российской Федерации представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в этой сфере, - говорится в поручении.

Ответственными за выполнение поручения назначены новый генпрокурор Игорь Краснов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Срок выполнения поручения - 1 июня 2020 года.

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