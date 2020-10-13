Путин поручил доработать программу по госнацполитике

Президент России Владимир Путин поручил доработать программу по государственной национальной политике до 2025 года. Об этом он заявил на встрече с главой Агентства по делам национальностей Игорем Бариновым 13 октября, сообщается на сайте Кремля.

Баринов доложил президенту, что ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная. «Так, согласно нашему показателю, 96% населения нашей страны за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. 87% не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей», — рассказал он президенту.

Глава агентства также отметил, что в настоящее время другой показатель, российская гражданская идентичность, достиг максимума за всю историю исследований и составил 91%.

Баринов подчеркнул, что это стало возможно благодаря комплексному подходу к реализации госнацполитики. «Это в первую очередь создание Совета при Президенте по межнациональным отношениям, который консолидировал вокруг себя и экспертное сообщество, и лидеров крупнейших общественных организаций и федеральных национально-культурных автономий. Это актуализация стратегии государственной национальной политики, потому что предыдущая редакция была подготовлена в 2012 году, и с того момента, конечно же, произошли значительные изменения и в мире, и внутри страны», — добавил он.

Федеральное агентство по делам национальностей было создано указом президента России Владимира Путина от 31 марта 2015 года. Целями работы агентства стали реализация государственной национальной политики, государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», а также разработка и реализация государственных и федеральных целевых программ в сфере межнациональных отношений.

Владимир Путин внес в документ изменения в декабре 2018 года в связи с учетом международной повестки, внутриполитических процессов, современных вызовов и угроз.

6 декабря Путин поручил Российской академии наук разработать учебник по государственной национальной политике. Обучение по пособию будет проходить в рамках дополнительных профессиональных программ для государственных и муниципальных служащих.