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Путин поручил доложить об объемах ущерба от паводков до 15 октября

02 октября 2020, 03:05  •  39 • Политика
Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить и доложить об объемах ущерба от паводков в Иркутской области. Список поручений опубликован на сайте Кремля в четверг, 1 октября.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен 15 октября. Кроме того, правительству дано поручение выделить средства на строительство защитных гидротехнических сооружений и на обеспечение доступными кредитами субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения в регионе в 2019 году.
Также глава государства поручил оценить последствия паводков августа 2020 года в Амурской области, Забайкальском крае, Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Правительство, МЧС и местные власти должны принять меры помощи пострадавшим и как можно скорее восстановить инфраструктуру.
Кроме того, президент дал поручение федеральному правительству совместно с правительствами Иркутской области и Бурятии проработать проведение Года Байкала в России.
30 сентября в двух районах Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводков. Таким образом, ЧС введено уже в 12 муниципалитетах региона.
24 сентября замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что глава МЧС России введет режим ЧС межрегионального характера из-за ситуации с паводками в Хабаровском крае и ЕАО.

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