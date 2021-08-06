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Путин поручил до октября утвердить план по достижению национальных целей
06 августа 2021, 18:10 • 88 • Политика
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года. Список поручений был опубликован 5 августа на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации <...> утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития»,— говорится в документе.
Кроме того, российский лидер поручил министрам принять меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития РФ, предусмотренных указами президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474.
Ранее, в апреле, Путин назвал улучшение качества жизни людей главным в национальных целях развития. По его словам, граждане должны жить лучше как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. Параметр улучшения качества жизни президент пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе на основе данных соцопросов.
Летом 2020 года Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года.
Основными целями, указанными в документе, являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.
В соответствии с национальными целями развития жилищные условия граждан России к 2030 году должны быть улучшены не менее чем у 5 млн семей, а объем строительства должен быть увеличен не менее чем до 120 млн кв. м ежегодно.
Кроме того, объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 70% по сравнению с показателями 2020 года. Также к 2030 году страна должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и качеству образования.
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