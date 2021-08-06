Путин поручил до октября утвердить план по достижению национальных целей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года. Список поручений был опубликован 5 августа на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации <...> утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития»,— говорится в документе.

Кроме того, российский лидер поручил министрам принять меры по реализации национальных целей и стратегических задач развития РФ, предусмотренных указами президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474.

Ранее, в апреле, Путин назвал улучшение качества жизни людей главным в национальных целях развития. По его словам, граждане должны жить лучше как в больших городах, так и в маленьких населенных пунктах. Параметр улучшения качества жизни президент пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе на основе данных соцопросов.

Летом 2020 года Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года.

Основными целями, указанными в документе, являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.

В соответствии с национальными целями развития жилищные условия граждан России к 2030 году должны быть улучшены не менее чем у 5 млн семей, а объем строительства должен быть увеличен не менее чем до 120 млн кв. м ежегодно.

Кроме того, объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 70% по сравнению с показателями 2020 года. Также к 2030 году страна должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и качеству образования.