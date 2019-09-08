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Путин попросил Зеленского перечитать Минские соглашения

08 сентября 2019, 13:24  •  179 • В России

Петр Порошенко за четыре года своего президентства позвонил в Кремль немногим больше, чем Владимир Зеленский за четыре неполных месяца своего. После обмена удерживаемыми лицами президент Украины вновь набрал номер Владимира Путина.

Президент России позитивно оценил состоявшийся обмен, заметив, что это имеет "большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений". При обсуждении дальнейших шагов внутриукраинского урегулирования Путин подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня и разведения сил на линии соприкосновения противоборствующих сторон.

Путин и Зеленский поговорили и на любимую в последние месяцы тему Киева - новый саммит в нормандском формате. Но тут президент России фактически попросил украинского коллегу еще раз перечитать Минские договоренности, которые Украине необходимо выполнить прежде, чем получится продвинуться дальше.

После обмена удерживаемыми лицами президент Украины вновь набрал номер Владимира ПутинаФото: REUTERS

Как сообщает сайт Кремля, Путин "отметил необходимость продолжения подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер». То есть до встречи лидеров еще очень много предстоит придется поработать контактным группам.

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