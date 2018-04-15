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Путин попросил заняться московскими пробками

15 апреля 2018, 12:39  •  20 • В России

- Мы с вами не будем сейчас заниматься лирикой, поговорим о конкретных делах, - начал встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным Владимир Путин. - В качестве положительных моментов могу отметить финансовое состояние столицы. Ясно, что дело не только в большом количестве резидентов, которые здесь зарегистрированы, но и в том, как ведутся дела в этой сфере. Не так важно количество денег, как важно, как ими распоряжаются.

Президент похвалил, что инвестиции в основной капитал в столице выше, чем по стране, но тут же перешел к критике.

- Есть и хронические проблемы, о которых вы тоже хорошо знаете, - заявил Путин. - Это загруженность автомобильной сети, это необходимость более четкого регулирования миграционных потоков. Есть и другие вопросы, которые мы с вами неоднократно обсуждали.

- Мы вкладываем серьёзные деньги в развитие инфраструктуры, решая одну из самых главных проблем, – это связанность города, транспортные коммуникации, - рассказал о решении проблемы транспорта Собянин. - Сейчас приступили к строительству большого подземного кольца. Практически по всем участкам этого кольца ведется работа: либо уже под землёй идут комбайны и создают тоннели для метро, либо строятся станции, либо идет проектирование. Таким образом, в течение четырех, максимум пяти лет это кольцо замкнется, и у нас будет два новых больших кольца.

Мэр Москвы доложил главе государства об идее собрать под одно крыло все технопарки столицы.

- Считается, что у нас есть один крупный технопарк, несколько мелких технопарков, есть отдельные институты, и сложно вообще представить всю инновационную картину Москвы, - рассказал Собянин. - Когда мы собрали воедино всю эту информацию, начиная с технопарков, высокотехнологичных IT-компаний, бизнес-инкубаторов, институтов, академических институтов, то получилось, что вся Москва полностью накрыта объектами инновационной инфраструктуры.

- Включая детские технопарки? - уточнил Путин.

- Да. Но какая проблема: они сегодня работают крайне разрозненно, - продолжил мэр. - Есть федеральная собственность, есть региональная собственность, частная собственность, есть академические институты, есть промышленные, производственные, отраслевые институты и так далее. Родилась идея - создать научно-производственный кластер Москвы.

По замыслу мэрии, это "создаст общую синергию колоссального потенциала". Москва получит один из крупнейших научно-производственных кластеров мира.

- Нужно только как следует это продумать, чтобы реализация предложенной идеи ни в коем случае никому не мешала, руки не связывала, а только помогала всем участникам этого замечательного процесса, - одобрил предложение президент.

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