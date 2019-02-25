Путин попросил за иностранных туристов и ритейлеров

На встрече с бизнесом на форуме "Деловой России" предприниматели много жаловались президенту Владимиру Путину. Спустя три недели их жалобы вылились в конкретные поручения главы государства.

ВИЗЫ СТАНУТ МЯГЧЕ И ЭЛЕКТРОННЕЙ

О смягчении визового режима для приезжающих в Россию туристов говорят уже много лет. И сам Путин на форуме заявил, что он полный сторонник этой идеи, но МИД и МВД выдвигают свои аргументы. Тем не менее МИД совместно с МВД, ФСБ и Ростуризмом поручено подготовить и представить "предложения об упрощении порядка оформления виз (в том числе путем расширения практики оформления электронных виз) иностранным гражданам, въезжающим в Россию в туристических целях". То есть практика, опробованная во время чемпионата мира по футболу, будет внедряться и вне рамок спортивных соревнований.

ТРИ ГОДА ДО ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ

Владимир Путин снизил на два года срок взиманию НДФЛ при продаже жилья. В поручении речь идет о "сокращении с пяти до трех лет минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения, в случае если объект является единственным жилым помещением в собственности налогоплательщика". Одним словом - теперь никаких вилок, через три года при продаже квартиры налог платить не надо

КОМИССИЯ НА КАРТЫ ДОЛЖНА УЙТИ

Бизнесмены пожаловались президенту, что при расчетах клиентов с помощью банковских карт с ритейлеров банки взимают комиссию в 3%.

- В некоторых странах по отдельным "дебетовкам" - 0,2%, для кредитных - 0,3% берут, а у нас 3% в среднем, - возмутился тогда Путин. - Конечно, это слишком много, и, конечно, это квазиналог.

Глава государства поручил Центробанку и правительству подготовить предложения по возможности снижения комиссий за перевод средств при безналичных расчетах, в том числе с использованием карт. Сделать это надо уже к 30 апреля.

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