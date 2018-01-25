Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Боевой "Белый лебедь" станет пассажирским
Геннадий Онищенко: Прежде чем жениться, лучше - подлечиться!
За сланцы
Круглый стол на тему "Преступления Украины против населения Донбасса". Видеотран...
Главная / В России

Путин попросил студентов быть дерзкими

25 января 2018, 17:54  •  55 • В России

Татьянин день Владимир Путин провел в Казани и, пользуясь случаем, заехал на молодежный форум «Вместе вперед!», чтобы поздравить студентов с праздником.

- Поздравляю всех, кто собрался сегодня здесь, и всех студентов России, всех ваших наставников, преподавателей, - сказал президент, поднявшись на сцену. - Желаю вам, разумеется, и успехов в учебе, и в вашей будущей жизни. Благодаря студенчеству, благодаря молодёжи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремлённой в будущее. Хочу вам пожелать, чтобы вы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной-огромной страны.

Глава государства даже позавидовал сегодняшним студентам.

- Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии, - перечислял Путин. - Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением.

В Казанском федеральном университете Путина уже ждали на телемост с ведущими вузами страны.

- Несмотря на некоторые политические ограничения в Крыму... - начала свое выступление студентка из Симферополя.

- А когда в истории в Крыму было спокойно? - спросил Путин. - Но университет всегда работал, даже в 20-е годы, когда шла гражданская война, он был своеобразным центром. Я не вижу в нынешней ситуации особого драматизма, уверен, что она будет улучшаться.

Президент заявил, что нет ничего зазорного в обучении за границей и поддержал желание современных студентов свободно переходить для получения образования из одного российского вуза в другой.

- От этого не страдает университет, если студенты или аспиранты на какое-то время перебираются в другие вузы, а наоборот, только повышает общую конкурентоспособность российского образования, - сказал Путин. - Если пользоваться возможностями российской образовательной системы, то часто необходимости учиться за рубежом и не будет возникать.

В качестве «примера мобильности ради тяги к знаниям» он привел Ломоносова.

- Вот это была своеобразная мобильность, - пошутил Путин. - Как известно, Ломоносов пешком из Архангельска добрался до Петербурга. Это до сих пор остается для всех нас самым лучшим примером стремления к знаниям и реализации своей мечты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

55
Источник
Похожие новости
25 января 2018, 14:39
Путин посмотрел полет «белого лебедя»
25 января 2018, 12:54
«Судно оказалось в метеоусловиях, к которым не приспособлено»: самолёт МЧС принимает участие в поисках корабля «Восток»
24 января 2018, 23:54
«Интернет — мощный канал распространения негативной информации»: министр связи РФ о борьбе с преступниками в сети

25 января 2018, 17:54
Геннадий Онищенко: Прежде чем жениться, лучше - подлечиться!
24 января 2018, 19:09
Собчак позавтракает с Трампом
24 января 2018, 23:54
«Усилить позиции России в воздухе»: на что способен истребитель пятого поколения Су-57
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
19 января 2018, 00:54
Эстония разделила русских и украинцев на высшую и низшую касты
19 января 2018, 13:54
Об экономике США. Наконец-то мы услышали, что "король - голый"
22 января 2018, 13:24
На Украине "обиженные военные" подчистую разграбили секретный бункер
21 января 2018, 10:54
Турция разбомбила аэропорт, которым пользовались США
22 января 2018, 06:54
В Донбасс вернулась пленная с ампутированными конечностями
25 января 2018, 00:09
Украина не станет ограничиваться Крымом и Донбассом
20 января 2018, 22:24
Закон о «деоккупации Донбасса». Реакция на Украине, в России и Европе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.