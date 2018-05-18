Путин попросил сделать из «Кортежа» семейный микроавтобус

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов пришел к Владимиру Путину с толстым отчетом о работе, но самое интересное, как выяснилось в конце разговора, в этот огромный буклет не попало.

- Среди важнейших событий года можно выделить успешный ввод в эксплуатацию первого в России сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов для морских кораблей в Рыбинске, - доложил Чемезов. - Мы с вами вместе были там, открывали, и сегодня этот комплекс позволяет создавать современные двигатели.

- Для военных кораблей? - уточнил президент. - Надо бы в серию запускать быстрее этот двигатель. Количество нужно уже.

Глава «Ростеха» вспомнил про то, что его корпорация принимала участие в реализации проекта «Кортеж».

- Надеюсь, вам понравился? - поинтересовался он.

- Хорошая машина, - подтвердил Путин.

- Ко мне поступает достаточно много звонков от наших богатых людей, которые хотели бы приобрести подобный автомобиль.

- Ну и слава Богу, дай им Бог здоровья, - согласился президент. - Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство. Чтобы могли купить не только богатые, но и люди с любым достатком, в том числе со средним достатком. Микроавтобусы хорошие, в том числе это можно будет использовать для семьи с детьми.

- Кстати, мы же подготовили еще и мотоцикл, который должен был сопровождать ваш кортеж, но, к сожалению, не успели его довести до ума, - добавил Чемезов. - Он уже практически прошел все испытания, осталось совсем немного. Очень красивый получился мотоцикл и по своим характеристикам нисколько не уступает любым западным производителям.

- Надо, чтобы лучше был, - попросил Путин.

- Будем работать над тем, чтобы он был лучше, - пообещал Чемезов.