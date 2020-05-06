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Путин попросил Росгвардию запастись спецтехникой

06 мая 2020, 15:35  •  110 • В России

- Свыше 20 тысяч военнослужащих ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям, по защите граждан, по местам охранения объектов здравоохранения – там, где находятся больные коронавирусом, - глава национальной гвардии Виктор Золотов несмотря на карантинные меры лично приехал на доклад к президенту, который в последний месяц практически все мероприятия проводит в дистанционном формате.

- Вы знаете, что я поручил правительству с целью поддержки автопрома организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур. У вас дополнительные потребности в этой технике есть? - спросил Владимир Путин.

- Есть, для вневедомственной охраны – в легковых автомобилях, - подтвердил Золотов.

- Не только легковые автомобили имеются в виду. Может быть, кстати говоря, и военная техника, специальная техника – какая угодно, - предложил не скромничать президент.

- Специальную технику мы сейчас закупили, 680 единиц, но нам еще нужно будет, - не стал отказываться глава Росвардии.

- Вы сформулируйте эту заявку - и по легковым автомобилям, и по специальной технике, и представьте ее в правительство как можно быстрее, - поручил президент.

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