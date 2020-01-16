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Путин попросил править Конституцию поаккуратней

16 января 2020, 19:24  •  6 • В России

Больше всего поражает, кончено, скорость, с которой все происходит. Накануне Путин объявил о предложениях поправок в Конституцию, потом отправил в отставку правительство и внес кандидатуру нового премьера, а уже совсем ночью подписал указ о создании «рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации». 75 человек из самых разных слоев общества должны будут разработать эти самые поправки, которые изменят политическую жизнь страны.

- А почему именно 75? - спрашивали в кулуарах. - Это в честь 75-летия Победы?

Ответа не было, но зато в большом зале резиденции президента в Ново-Огарево уже в полдень следующего дня стояли выстроенные овалом столы, за которыми и расселась «конституционная группа». В этом списке были медики Леонид Рошаль и Лео Бокерия, глава общества ветеранов «Боевое братство» Борис Громов и спортсменка Елена Исинбаева, режиссеры Александр Калягин и Владимир Машков, пианист Денис Мацуев и директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Были за столом, разумеется, и юристы, и депутаты, и сенаторы. Было удивительно — как они вообще успели? Им позвонили и сказали: «Владимир Владимирович просил, чтобы это были именно вы»?

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Этой оперативности, наверное, удивлялся и Путин, начавший свою речь с благодарности.

- Большое всем спасибо, что вы согласились принять участие в этой работе, - сказал он и объяснил эклектичность собрания. - Для неё нужны не только профессиональные знания, но и политический и жизненный опыт. Это чрезвычайно важные профессиональные составляющие для тех людей, которые будут работать над этим важнейшим решением.

Он сразу пояснил, что предлагаемые поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а должны обеспечить дальнейшее развитие России как правового государства. Возрастет и роль, и ответственность парламента.

- Представьте себе, назначается председатель правительства – президент уже не имеет права отклонить эту кандидатуру, - буквально на пальцах объяснял он, как все будет. - А потом премьер идёт не к президенту со своими предложениями, а идёт в парламент, и парламент фактически в окончательном виде утверждает. Президент и в этом случае не имеет права их отклонить. Ответственность, безусловно, совершенно другого уровня возникает и у парламента, и у правительства в отношениях.

Известная ирония заключалась в том, что как раз параллельно с этим заседанием Дума утверждала предложенного им Михаила Мишустина — но по старой схеме. Но Путин тут же оговорился, что совсем уж без кадрового рычага оставлять главу государства не годится.

- Россия должна оставаться президентской республикой, - заявил он. - И у президента должны сохраняться серьёзные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия. Это совершенно обязательный, на мой взгляд, императив, иначе мы уйдём туда совсем, в парламентскую республику. С нашей сложной организацией государства, с многоконфессиональностью и многонациональностью, с огромной территорией это для России было бы очень серьёзным испытанием. Неизвестно, чем оно бы закончилось.

Путин попросил очень аккуратно прописать в поправках и статус Государственного совета, который не должен стать «второй региональной палатой», дублируя Совет Федерации. Да и вообще быть повзвешенней в формулировках.

- Эта работа требует высочайшего правового, юридического профессионализма, четкости, выверенности по сути каждого слова, каждой буквы, а может быть, даже каждой запятой, - напутствовал он комиссию. - Очень важна их тщательная, правовая экспертиза. На голосование должны быть вынесены отточенные и по смыслу, и по форме правовые формулировки, а решающее слово, конечно, как я уже говорил вчера, за гражданами России.

Путин о проекте поправок в Конституцию.

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