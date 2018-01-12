Путин попросил полпредов использовать критический реализм

Назначенные накануне Нового года новые представители президента уже приступили к работе, с полпредом в Северо-Западном округе Александром Бегловым Владимир Путин встретился лично, чтобы обсудить ближайшие задачи в регионе.

- Вам ничего здесь рассказывать не нужно, вы сами родом из Петербурга, ситуацию знаете очень хорошо, - заявил Путин. - Но хотел бы, тем не менее, услышать ваши оценки. Что вы видите в качестве важнейших задач на ближайшее время?

- Новогодние праздники прошли в штатном режиме, у нас не было каких-то чрезвычайных ситуаций, - начал с краткого доклада Беглов. - Мы сделали инвентаризацию в том, что касается майских указов. Это, прежде всего, заработная плата учителям, врачам и задолженность заработной платы у коммерческих организаций. Что касается госструктур и местного самоуправления, военных, то зарплата выплачивается день в день, здесь нарушений нет. Коммерческие структуры на сегодняшний день имеют задолженности. Поэтому совместно с прокуратурой мы держим этот вопрос на контроле.

Полпред пообещал в течение 2018 года полностью закрыть проблему со второй сменой в школах Северо-Запада.

- Где она наиболее остра? - уточнил Путин.

- В Карелии вопрос очень непростой, в Архангельской области, есть в Мурманской области. Но они двигаются, и думаю, что есть все возможности эти проблемы полностью закрыть своевременно и в срок.

- Главное, чтобы все региональные команды работали эффективно над решением вопросов, о которых вы сказали, - обратил внимание президент. - Я очень рассчитываю, что вы критически будете подходить к реалиям, с которыми люди сталкиваются на местах. И будете нацеливать соответствующие структуры власти – муниципальные, региональные – на решение этих вопросов.