Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
50 кораблей и 15 самолетов Киев может получить из Крыма
О введении единомыслия в Европе
Дмитрий Медведев: «В бюджете хватит денег на выплату пенсий и пособий!»
«Выдумки демократов»: Трамп объяснил свои слова о мигрантах и «выгребных ямах»
Главная / В России

Путин попросил полпредов использовать критический реализм

12 января 2018, 20:54  •  70 • В России

Назначенные накануне Нового года новые представители президента уже приступили к работе, с полпредом в Северо-Западном округе Александром Бегловым Владимир Путин встретился лично, чтобы обсудить ближайшие задачи в регионе.

- Вам ничего здесь рассказывать не нужно, вы сами родом из Петербурга, ситуацию знаете очень хорошо, - заявил Путин. - Но хотел бы, тем не менее, услышать ваши оценки. Что вы видите в качестве важнейших задач на ближайшее время?

- Новогодние праздники прошли в штатном режиме, у нас не было каких-то чрезвычайных ситуаций, - начал с краткого доклада Беглов. - Мы сделали инвентаризацию в том, что касается майских указов. Это, прежде всего, заработная плата учителям, врачам и задолженность заработной платы у коммерческих организаций. Что касается госструктур и местного самоуправления, военных, то зарплата выплачивается день в день, здесь нарушений нет. Коммерческие структуры на сегодняшний день имеют задолженности. Поэтому совместно с прокуратурой мы держим этот вопрос на контроле.

Полпред пообещал в течение 2018 года полностью закрыть проблему со второй сменой в школах Северо-Запада.

- Где она наиболее остра? - уточнил Путин.

- В Карелии вопрос очень непростой, в Архангельской области, есть в Мурманской области. Но они двигаются, и думаю, что есть все возможности эти проблемы полностью закрыть своевременно и в срок.

- Главное, чтобы все региональные команды работали эффективно над решением вопросов, о которых вы сказали, - обратил внимание президент. - Я очень рассчитываю, что вы критически будете подходить к реалиям, с которыми люди сталкиваются на местах. И будете нацеливать соответствующие структуры власти – муниципальные, региональные – на решение этих вопросов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

70
Источник
Похожие новости
12 января 2018, 20:54
Владимир Соловьев: Собчак занимается клоунадой, а Грудинин обижается на журналистов
12 января 2018, 19:09
«Жест доброй воли»: в России пояснили предложение вернуть Украине военную технику из Крыма
12 января 2018, 20:54
В Сирии умным снарядом с лазерным наведением уничтожен склад с беспилотниками

12 января 2018, 11:09
Заместитель министра финансов Сергей Сторчак: Россия не просто так прощает долги другим странам
12 января 2018, 01:24
Путин - главному редактору «КП»: Выборы - повод высказаться о проблемах страны. Буду рад услышать предложения
12 января 2018, 20:54
Жириновский пошел первым номером, Грудинин - вторым
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
09 января 2018, 13:24
Россия не смогла ответить на латвийскую русофобию
06 января 2018, 13:39
«Некомпетентность и незаконные приказы»: «грузинский легион» вышел из состава бригады ВСУ
07 января 2018, 01:32
Порошенко, традиция, короли
10 января 2018, 08:54
Ветераны спецслужб предупреждают Дональда Трампа
07 января 2018, 02:54
Украина: от расколотого государства к разорванному
09 января 2018, 16:39
Украинская стратегия России
09 января 2018, 23:09
В США назван человек, виновный в трагедии Украины, – Джозеф Байден
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.