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Путин попросил полицейских быть человечнее

26 февраля 2020, 17:39  •  82 • В России

Выступление Владимира Путина на коллегии МВД как будто было продолжением его свежего интервью, в котором президент рассказывал о своем отношении к резонансным уголовным делам. Подводя итоги работы российской полиции за прошлый год, глава государства особо обратил внимание на соблюдение законности следствия.

- Особое внимание необходимо уделить обеспечению законности органами дознания и предварительного следствия. На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, - сказал Путин. - Пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон. Строго соблюдать требования о разумном сроке уголовного судопроизводства. В резонансных для общества вопросов нужно тесно взаимодействовать с органами прокуратуры, другими коллегами.

Президент похвалил сотрудников МВД за «высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений: убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений», снижение преступности среди несовершеннолетних и число преступлений на улицах.

- Это значимые для граждан изменения, - подчеркнул он.

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Путин призвал в 2020 году повысить уровень раскрываемости преступлений.

- В нем продолжают действовать разного рода радикальные группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, совершению правонарушений, - сказал президент. - Работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели – нести залуженное наказание.

Среди перечисленных Путиным задач были противодействие экстремизму, обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан во время празднования 75-летия Победы, повышение безопасности дорожного движения.

- За последние восемь лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть, и это, безусловно, заслуга сотрудников ГИБДД, но среди погибших в результате ДТП почти 90 процентов – граждане в возрасте от 18 до 50 лет, - обратил внимание глава государства. - Как жалко – люди уходят из жизни в результате ДТП в таком возрасте.

Он отметил и опасную тенденцию - более чем в полтора раза возросло количество ДТП, совершённых водителями такси.

Традиционно на коллегии МВД заходит речь о взаимоотношениях силовиков и бизнеса.

- Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, - подчеркнул Путин. - А в защите нашего, отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, сами работают.

В отдельную сферу деятельности МВД президент выделил работу с желающими получить российский паспорт.

- Приняты меры, которые дали возможность приобретать гражданство России в упрощённом порядке жителям Донбасса, облегчены процедуры переселения и получения гражданства соотечественникам, - напомнил Путин. - Прошу внимательно относиться к каждому конкретному случаю, проявлять участие и радушное, человеческое отношение к людям, которые хотят связать свою судьбу с Россией.

Путин поручил МВД и Роскомнадзору закрыть доступ к сайтам и интернет-сообществам, пропагандирующим наркотики.

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