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Путин попросил поднять зарплату "федералам" Забайкалья
29 августа 2019, 16:09 • 65 • В России
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов доложил Владимиру Путину, как идет работа по ликвидации последствий масштабных пожаров, случившихся в апреле.
- Тогда пострадало почти 900 человек, всем на сегодняшний день осуществлены социальные выплаты, - рассказал глава края. - Почти 120 семей потеряли жилье, на сегодняшний день 85 из них жильем обеспечены, 33 сейчас в стадии строительства, приобретения жилья. Восстанавливаем мосты, водозаборы, библиотеки.
Осипов обратил внимание президента на разрыв в тарифах и надбавках, которые сейчас есть у Забайкалья и соседних регионах.
- Там разница очень большая с соседними регионами. С Иркутском 70 процентов, по-моему? - уточнил Путин.
- Да, большая разница со всеми соседними регионами, - подтвердил врио губернатора. - Сейчас подготовлено два решения. По одному из них есть вариант принятия решения, может быть, даже с начала года. Поэтому просили бы вашей поддержки.
- Уровень заработной платы какой? - спросил президент.
- 35 тысяч рублей.
- А в территориальных подразделениях федеральных органов власти? У них вообще в целом по стране уровень доходов ниже, зарплата ниже часто, чем в региональных органах.
- Вы абсолютно правы, и у нас из-за этого недокомплект, - подтвердил Осипов. - Есть районный коэффициент заработной платы. Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края. И это приводит к тому, что при суровом климате.
- 1,4 у вас? - спросил Путин про коэффициент надбавки к зарплате.
- При очень суровом климате, бесснежных зимах, летом жара, зимой – якутские морозы, самый «горимый» регион. В общем, суровые условия, много ограничений, а коэффициент всего 1,2.
- Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы, - констатировал президент.
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