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Путин попросил патриарха разгрузить свой график

24 мая 2019, 17:09  •  9 • В России

Владимир Путин неизменно поздравляет Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства, президент не стал изменять сложившейся традиции и в этом году.

- Хочу поблагодарить вас за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, - сказал Путин. И добавил неожиданное. - Есть только одно пожелание – ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу – график свой корректировать в сторону разгрузки.

- Спасибо за добрые слова, многие добрые дела реализуются, и это видно невооружённым глазом, - ответил патриарх. - Думаю, всё, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, всё это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни, и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества.

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