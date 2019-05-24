Путин попросил патриарха разгрузить свой график

Владимир Путин неизменно поздравляет Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства, президент не стал изменять сложившейся традиции и в этом году.

- Хочу поблагодарить вас за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, - сказал Путин. И добавил неожиданное. - Есть только одно пожелание – ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу – график свой корректировать в сторону разгрузки.

- Спасибо за добрые слова, многие добрые дела реализуются, и это видно невооружённым глазом, - ответил патриарх. - Думаю, всё, что происходит в этой части общественно-церковных отношений, всё это содействует укреплению жизни нашего народа, духовной жизни, и содействует миру, благополучию и процветанию нашего общества.