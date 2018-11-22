Путин попросил ОПК перестать выпускать болванки

Чтобы посмотреть своими глазами на военный инновационный технополис "Эра", выстроенный в Анапе, Владимир Путин сделал исключение в правиле, остававшемся незыблемым много лет. Президент перенес заключительное совещание традиционного цикла встреч с военными из Сочи на 250 километров по берегу Черного моря, и прилетел в "Эру" в сопровождении Сергея Шойгу.

Удивляться тут было чему.

Хотя бы скорости, с которой проект промчался от подписи на президентском указе о его создании до окончания первой очереди строительства. Путин подписал указ 25 июня этого года. Не прошлого, не позапрошлого, а нынешнего! А через 155 дней военные уже не побоялись показать результат верховному главнокомандующему, и даже уже завершен набор в научные роты. Научные исследования и разработки начнутся по 8 приоритетным направлениям: робототехника, информационная безопасность, IT-системы, технологии энергообеспечения, техническое зрение - распознавание образов, вычислительная техника, биоинженерные и биосинтетические технологии, нанотехнологии и наноматериалы.

Один из самых впечатляющих секторов - медицинский, не случайно Путину демонстрировали именно разработки в этой области. Например, методику 3D-сканирования и обработки необходимой для лечения информации. Медицинское учреждение сможет отправлять в технополис снимки пациента, из которых на принтере будет сделана 3D-модель, и с ее помощью будет поставлен диагноз.

В другой лаборатории президенту показали платформу для саперских ботинок, которые почти не боятся мин.

- Это эффективно? - спросил Путин.

Оказалось, что именно эта платформа берет на себя удар от взрывной волны, сохраняя стопу сапера.

- Нужно привлекать специалистов, - сказал президент, посмотрев геномные разработки. - Определенные наработки у нас уже есть, но еще многое нужно будет сделать.

В одной из аудиторий Путин поинтересовался - что означает знак на груди одного из солдат.

- Знак о высшем образовании, - ответил тот.

- Это я понимаю, а о каком?

- А я два вуза закончил, бакалавриат московского политехнического и магистратуру рязанского радиотехнического института, - доложил он.

- Нравится здесь? - президент вроде бы даже усомнился, что такому высокообразованному специалисту интересно в армии.

- Очень нравится, - отрапортовал рядовой, даже не покосившись на стоявшего рядом министра обороны. - Тут есть абсолютно все! Тут есть вся техника, на которой можно заниматься научной деятельностью.

На итоговом совещании Путин поставил задачу сократить технологические циклы производства "умных" ракет и просчитать их оптимальное количество.

- Продукция должна быть современной, высокого качества, - сказал он. - Нужны не пресловутые "болванки", а "умные", высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения. И существенным образом экономят финансовые средства.

Ситуация меняется, и сегодня для многих целей (во всех смыслах!) уже не нужны дорогостоящие системы вооружения. Их можно достичь с помощью дешевых систем, но современных высокоточных боеприпасов.

- Продукция отрасли становится все более сложной, высокотехнологичной, большинство образцов имеют длительные циклы изготовления, которые определяются мощностью не только предприятий, осуществляющих финальную сборку, но и заводов-поставщиков комплектующих, а также уровнем обеспеченности сырьем и материалами, - сказал Путин.

- Тем не менее, нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов. Нужно четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантировано выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны.