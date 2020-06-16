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Путин попросил ОНФ отслеживать эффективность мер по поддержке граждан и экономики
16 июня 2020, 02:00 • 53 • Политика
Президент России Владимир Путин попросил «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) отслеживать эффективность принимаемых в условиях эпидемии коронавируса мер по поддержке экономики и граждан. Об этом глава государства заявил в понедельник, 15 июня, в ходе совещания по реализации принятых мер поддержки социальной сферы и экономики.
По словам российского лидера, он попросил ОНФ следить за эффективностью мер, применяемым к конкретным гражданам, семьям с детьми, помощь отраслям и отдельным предприятиям, пострадавшим от эпидемии.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что при реализации мер поддержки главное — не четкое исполнение технических деталей поддержки, а эффективность и своевременность помощи.
В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что обновленный и скорректированный план восстановления экономики страны представят в обозримой перспективе.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 1 июня о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. По его словам, ключевая цель этого проекта, в частности, выход на устойчивую траекторию экономического рост и добавил, что на реализацию плана за два года понадобится 5 трлн рублей.
Президент России одобрил применение плана правительства.
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