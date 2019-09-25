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Путин попросил не забрасывать отрасли деньгами

25 сентября 2019, 18:09  •  42 • В России

В Кремле отопление включили, но Владимир Путин совещание с правительством начал именно с этого.

- Первый вопрос, безусловно, с подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в некоторых регионах уже столкнулись с проблемами, - сказал он. - И еще хочу сразу напомнить: моя поездка в пострадавшие районы Иркутской области была связана с тем, что люди жаловались, обращались с ходатайствами и их оказалось немало - 117 обращений. Я уже по опыту знаю: как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений, к их реализации. Вот хочу обратить ваше внимание: все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены.

Основной темой совещания было ускорение экономического роста и повышение доходов населения. И Путин призвал правительство поставить точку в дискуссиях и сформулировать уже конкретные предложения по обеспечению экономического роста и увеличению дохода граждан.

- Сам экономический рост не самоцель, а важен конечный результат - повышение доходов граждан, - президент перечислил, что должно быть сделано в ближайшие месяцы.

С 1 октября будут проиндексированы зарплаты работников социальной сферы, на которых не распространялся Майский указ, и вырастет денежное довольствие военнослужащих, с 1 января - вырастет до 12130 рублей МРОТ, будут проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам, вырастет число семей с выплатами за первого и второго ребенка.

- Мы с вами регулярно обсуждаем наиболее оптимальные решения, чтобы обеспечить экономический рост и на этой базе рост доходов граждан, - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду. - Надеюсь сегодня услышать эти предложения, сформулированные в практическом варианте для практической реализации, чтобы мы уже поставили точку в дискуссиях и сказали, что планируется правительством делать, чтобы эта задача была решена.

Говорили об инвестициях, о цифровизации, об использовании долгосрочных сбережений населения, о повышении доверия к судебной системе, как факторе инвестактивности. При обсуждении конкретных возникла дискуссия - как повлияют средства, которые начинают выделять на нацпроекты на инфляцию и на цены вообще.

- У меня будет только одна просьба - если отрасли к чему-то не готовы, не нужно забрасывать их деньгами, - обратился к премьер-министру Путин. - Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить к повышению цен.

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