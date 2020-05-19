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Путин попросил Мурашко писать понятнее

19 мая 2020, 17:20  •  86 • В России

БЕЗ ОРГВЫВОДОВ

- Последние несколько тестов, как мне сказали врачи, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе. Поздравляю, что вы эту заразу побороли, - совещание по поддержке экономики и социальной сферы Владимир Путин начал с поздравлений премьеру Михаилу Мишустину, который буквально за пару часов до этого официально вернулся на свой пост.

Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса.

В целом этого совещания ждали как в своем роде карающего меча, который должен наказать виновных в несвоевременных выплатах работающим с коронавирусом врачам, но президент, выслушав доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко, не поспешил делать оргвыводы.

- Вопросы всегда есть ко всем, но если бы в постановлении правительства изначально были прописаны понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплаты за работу в особых условиях, то было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже, - заявил Путин. - И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства.

ЧТО ГОСУДАРСТВО СДЕЛАЛО ДЛЯ ВРАЧЕЙ

- На поддержку медиков из федерального бюджета выделено 10,2 миллиарда рублей.

- На доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях в апреле, мае и июне выделили ещё 41,8 миллиарда рублей.

- Подписан Указ о введении обязательного государственного страхования жизни и здоровья медработников, который действует задним числом, то есть все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты.

Президент, выслушав доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко, не поспешил делать оргвыводы. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Мурашко - про выплаты врачам.

ГОСУСЛУГИ ИСПРАВИЛИСЬ

- Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно, кому, за что идут деньги, - еще раз потребовал Путин. - Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях.

На совещании речь шла не только о поддержке медиков, но и о том, как идет помощь гражданам страны.

Президент потребовал взять на особый контроль:

- дистанционный заказ лекарств, которые отпускаются без рецепта, указ о котором был подписан еще 17 марта.

- выплату по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые так или иначе коснутся 50 миллионов человек в стране и на которые выделили 197,2 миллиарда рублей.

- бесперебойное функционирование портала «Госуслуги».

«Госуслуги» президент даже похвалил за то, что с момента сбоя они работают четко и через них подано 99 процентов заявлений на «детские выплаты».

Министр Котяков - о выплатах семьям с детьми.

УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ УНИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

- Ситуация, в которой находимся мы, является абсолютно уникальной и для нашей страны, и для всего мира. Ничего подобного на нашей с вами памяти еще не было, - заявил Путин, подводя итоги совещания. - Поэтому решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране, экономике, людям по поддержке, они в значительной степени являются тоже уникальными. Ничего подобного из того, что мы делаем, раньше не делали никогда.

Президент призвал не зацикливаться на осуждении тех, кто ошибается, а наоборот сосредоточиться на конструктивной работе.

- Ничего особенного нет и в том, что происходят какие-то сбои, - сказал глава государства. - Главное - быстро отреагировать, исправить ситуацию, довести решение до полного логического конца.

Путин: Ничего нет особенного, если где то происходят сбои. Главное - вовремя на них реагировать.

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