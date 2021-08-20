Путин попросил Меркель повлиять на Киев: итоги переговоров в Москве

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Встреча двух лидеров длилась на час дольше запланированного

В пятницу, 20 августа, в Кремле состоялись последние переговоры Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча длилась три часа – на 60 минут дольше запланированного. После переговоров лидеры двух стран пообщались с журналистами.

Путин заявил, что переговоры прошли конструктивно. Президент РФ отметил, что Меркель будут рады видеть в России и после ее отставки. Лидер россиян отметил, что отношения двух государств развиваются, а экономическое сотрудничество растет.

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане. Президент РФ отметил, что нельзя навязывать афганцам сторонние ценности, а также нужно исходить из существующих реалий – талибы (запрещенная в РФ террористическая организация) контролируют почти всю страну. При этом, по его словам, нельзя позволить развалить Афганистан, нужно исключить вмешательство в страну, а также не допустить проникновение террористов под видом беженцев в другие государства. По его словам, назвать успешной операцию США в республике нельзя.

Путин также обсудил и Донбасс с Украиной. Президент РФ отметил, что попросил Меркель повлиять на Киев, чтобы Незалежная выполнила все обязательства. Лидер россиян подчеркнул, что складывается впечатление, будто Украина отказалась от мирного решения конфликта. Обсуждали лидеры и другие темы, например, ситуацию в Сирии и Белоруссии. По словам президента РФ, белорусы сами смогут решить свои проблемы.

Меркель, в свою очередь, рада конструктивному диалогу между ФРГ и РФ. Канцлер ФРГ сообщила, что был обговорен "Северный поток – 2" и договоренности Берлина с Вашингтоном. Захотела Меркель и придать больше жизни нормандскому формату, а также продлить транзит газа через Украину после 2024 года. Еще канцлер ФРГ попросила РФ обратить внимание на гумпомощь в Афганистане в переговорах с боевиками.

Путин также рассказал, что "СП-2" почти готов – осталось 15 км по морю,. Труба на 2 тыс км короче украинской, а все заявления о том, что проект политический – это попытка ввести в заблуждение. Также президент РФ заявил, что Россия выполнит все обязательства перед Украиной по транзиту газа. Что касается ситуации после 2024 года – Россия готова сохранить транзит в зависимости от потребностей ЕС.

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