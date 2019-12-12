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Путин попросил Конституционный суд разобраться с цифровым будущим

12 декабря 2019, 20:54  •  67 • В России

- Казалось бы, за 26 лет с небольшим по объёму текстом Конституции уже детально разобрались: прочли, поняли и точно всё понимают, знают, как следует применять, однако интерпретация это процесс непрерывный, - удивился вроде бы очевидному Владимир Путин. - Сама жизнь, её развитие требуют всё нового и нового осмысления Конституции.

Традиционно встречи президента с судьями Конституционного суда в День Конституции проходят в гостях юристов в Санкт-Петербурге. Но в этот раз глава государства пригласил судей к себе в резиденцию.

- Мы неоднократно, когда с коллегами из Правительства собираемся, думаем о принятии тех или иных вопросов, очень часто в ходе дискуссии кто-то из оппонентов ссылается в обосновании своей позиции на позицию Конституционного Суда по тем или другим вопросам, - привел Путин пример работы судей. - Это практика, с которой мы всё время имеем дело.

Еще одна из непосредственных задач Конституционного суда, по словам президента, «расчистка нормативного правового массива от избыточных требований, препятствующих экономической активности». Но каждый новый день приносит новые задачи.

- Важная тема – внедрение цифровых технологий, что требует создания соответствующей правовой базы, - поставил задачу Путин. - Прежде всего это касается обеспечения должного баланса между задачами технологического прогресса и целями защиты прав и свобод человека.

Путин о толкованиях положений конституции.По мнению российского лидера, сама жизнь требует "все нового и нового осмысления Конституции" (c) Ruptly

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