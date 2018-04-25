Путин попросил будущих губернаторов не увлекаться экстримом

Программа развития кадрового управленческого резерва за год своего существования успела обрасти разнообразными легендами - мол, там люди и со скалы прыгают, и из оружия стреляют, и в разных странах практики руководства постигают, а лучших - сразу в губернаторы назначают. На самом деле, все обстояло не настолько экстремально, хотя 74 выпускника об этом годе на встрече с Владимиром Путиным отзывались восторженно.

- Бесценный был опыт, - сказала замминистра энергетики Анастасия Бондаренко. - Лишний кабинетный налет с нас слетел немножко.

- Когда нас отбирали в команду резерва, выстроили девушек, и никто не сомневался, что мы коня остановим и в избу войдем, - поддержала ее сенатор Лилия Гумерова и даже прочитала стих про то, что "с такой командой, братцы, не страшно ничего - ни санкции, ни партнеров провокации".

- Мне бы очень хотелось, чтобы там, где вы будете работать, никакие избы не горели, не было бы необходимости останавливать поезда на ходу либо лошадей на скаку, - попросил не вдаваться в лишний экстрим Путин. - Чтобы работа у вас шла ритмично, была организована по-современному, чтобы вы использовали все свои знания и опыт для того, чтобы добиваться результатов на благо нашей страны.

А сама программа развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления оказалась настолько удачной, что президент анонсировал ее продолжение.

- Мы продолжим работу, и в июне будет осуществлен второй набор, - сказал он. - Мне бы очень хотелось, чтобы не только семь человек были назначены и.о. губернаторов и приступили к работе, но и все вы нашли бы себя в профессии, в карьере. Рассчитываю на то, что время, которое вы потратили на учебу, даром не прошло и все это будет обращено для решения важнейших задач, перед которыми стоит страна.