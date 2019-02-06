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Путин попросил бизнес работать "тщательнее"

06 февраля 2019, 19:54  •  58 • В России

- ТщательнЕе надо, - процитировал Владимир Путин известный кинофильм на заседании форума "Деловой России", и это было, пожалуй, главным напутствием президента бизнесменами. Перед этим он в очень мягкой форме, но разоблачил одного из сидевших в зале предпринимателей, пытавшегося попросить льготы на благотворительность.

Дискуссия главы государства с бизнесом шла практически в формате "свободного микрофона", каждый мог высказаться о наболевшем. И глава компании, производящей печенье, пожаловался, что если передаешь часть продукции в детский дом, то за это все равно берут налог.

- Продукция не облагается налогом, она не исключается из налогооблагаемой базы, - поправил его Путин. - Это все же есть разница. Вопрос в том, чтобы кто-то не избавлялся от ненужных товаров да еще за это получал денежки. Вот этого нельзя допустить! А вообще благотворительность лучше делать из прибыли. Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики.

Выступая на форуме, президент обращался не только к сидевшим в зале, но и тем, кто смотрел по телевизору издалека.

- Изъяны национальной юрисдикции, надо признать это, недостаточность гарантий защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить эти активы, - заявил он. - Мы предусмотрели амнистию капиталов, которая действует до 1 марта 2019 года. При этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства. Считаем, что ещё на один год как минимум можно продлить амнистию капиталов для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний.

На год освободят от уплаты налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний – при условии, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами России.

Бизнесмены, пользуясь случаем, не стали говорить о высоких материях, а стремились попросить что-то конкретное. Например, туристическая отрасль ратовала за смягчение визового режима для иностранцев.

- Есть ограничения, которые мы должны, безусловно, снимать, - согласился Путин. - Одно из них - это всякие формальности, в том числе и визового характера. Но мы живем в сложном мире, и мы должны понимать, что восторг иностранных гостей, он не разделяется официальными органами этих государств. Во время чемпионата мира по футболу в Россию немало людей приехали под видом болельщиков, которые футболом не интересовались. Они через нашу страну пытались проникнуть в соседние государства, в том числе в страны Евросоюза. Пришлось нашим соответствующим органам в тесном контакте со своими коллегами из этих государств достаточно напряженно работать, чтобы нежелательные элементы в соседние страны не проникали.

Президент даже рассказал, что ему приходится дискутировать о смягчении визового режима с МИДом и представителями служб безопасности.

- Я ваш полный сторонник, но и их позиция часто является обоснованной, - признался Путин.

Из зала тут же пожаловались на высокую комиссию за банковский эквайринг - 3 процента за оплату клиента картой.

- В некоторых странах, по-моему, по отдельным "дебетовкам" 0,2%, для кредитных - 0,3%. А у нас 3% в среднем - конечно, это слишком много, и конечно, это квазиналог, совершенно верно, - президент и тут согласился, поручив проработать вопрос. - Здесь коллеги меня слышат, я вижу, в зале сидят люди те, которые должны этим заниматься. Уверен, что они тоже будут реагировать на это, во всяком случае, это будет предметом нашего обсуждения с привлечением бизнес-сообщества.

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