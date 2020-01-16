Путин: поправки в Конституцию направлены на развитие России как правового государства

НОВО-ОГАРЕВО, 16 января. /ТАСС/. Поправки в Конституцию не затронут ее фундаментальных основ, они призваны обеспечить развитие России как правового и социального государства при укреплении роли партий, регионов и гражданского общества. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в основной закон.

"Поправки, которые предложены были вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, смысл этих поправок - обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства", - сказал глава государства.

По его словам, работа над изменением Конституции требует не только профессиональных знаний, но также политического и жизненного опыта. Глава государства поблагодарил присутствующих за согласие участвовать в этой работе. "Для нее нужны не только профессиональные знания <...>, но и политический и жизненный опыт", - сказал Путин. Он назвал соответствующие качества чрезвычайно важными составляющими "для тех людей, которые будут работать над этим важнейшим решением".

Президент подчеркнул, что проект поправок в Конституцию, который будет вынесен на голосование граждан, должен быть выверен до каждой буквы и запятой.

"Задача рабочей группы... - организовать системную и крайне ответственную работу над проектами поправок, над теми предложениями, которые уже прозвучали и, уверен, еще поступят на рассмотрение", - сказал Путин, указав на важность тщательной правовой экспертизы поправок. "На голосование должны быть вынесены отточенные и по смыслу, и по форме правовые формулировки. А решающее слово, конечно, за гражданами России", - добавил президент.

Он отметил, что эта работа требует выверенности каждой буквы и даже запятой. "Нам нужно сохранить стройность нашей Конституции, единство ее правовой ткани. Исходить из того, что Конституция - это документ прямого действия, и все новации призваны укреплять и развивать ее потенциал", - сказал Путин.

Прерогативы Госсовета

Глава государства отметил, что прерогативы Государственного совета должны быть прописаны в Конституции так, чтобы он не стал "второй палатой регионов" наравне с Советом Федерации. Путин подчеркнул, что Совфед был и остается палатой регионов.

"И здесь нам тоже нужно очень аккуратно действовать, нельзя создать вторую палату регионов, это тонкая работа, очень внимательно мы должны отнестись к тому, как мы пропишем в основном законе Государственный совет, его прерогативы и так далее", - сказал он.