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Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль

09 августа 2019, 02:09  •  56 • В России

9 августа 1999-го Владимир Путин стал и. о. премьера. Именно с тех пор, ровно 20 лет, он на вершине государственной власти России.

А за месяц до этого Путин, тогда еще в ранге директора ФСБ, пришел на разговор в «Комсомолку».

Вот как это было.

С Лубянки в редакцию «КП» тогда поступила единственная рекомендация: на столе к приходу Путина должен быть обязательно зеленый чай. Правда, мы приготовили еще и окрошку (гость от нее отказался, и окрошку Путина мы съели в итоге сами).

Время было жаркое, отпускное. Редакция полупустая. Забавно вспоминать: я бродил по коридору и приглашал коллег, как у нас водится, на «Беседку «КП». «А кто приедет?» - спрашивали они. «Путин». «А кто это?..»

Беседа длилась часа полтора. Главная тема - понятно какая: о «грядущем госперевороте». Ельцин слабел, и по властным коридорам, а тем более среди журналистов ходили слухи: силовики вот-вот захватят власть.

Что будет с рублем, с Мавзолеем Ленина? Эти вопросы тогда считались острыми - Путин ни от одного не увернулся.

Интервью я изготовил быстро, сильно править не пришлось. Повез визировать на Лубянку.

Меня сразу же позвали в кабинет директора ФСБ. Владимир Владимирович пробежал по тексту мгновенно... и сделал всего одну правку. Какую?

Изначально было:

- Вы же полковник?

- Да, недавно получил звание полковника...

- А как же командуете генералами?

- Мы не в армии, и мы не командуем. Никто не щелкает каблуками, у нас другой стиль…

Так вот, Путин к полковнику добавил «запаса»...

И всё.

Кстати, 2 августа, за неделю до назначения и. о. премьера в семье Путина случилось горе - умер его отец Владимир Спиридонович. Мне рассказали, что он последние месяцы находился в больнице в Питере и сын каждые выходные прилетал его проведать. Иногда удавалось вырваться всего на два-три часа. Путин сильно переживал эту потерю. Но держался - виду не подавал...

А самые первые недели премьерства Путина мне запомнились одним удивительным фактом. Когда в «Комсомолке» мы рассказали о том, что председатель правительства занимается дзюдо, в редакцию пришло письмо от 14-летней девочки, она просила Путина прислать ей фотографию с автографом. Я передал это письмо премьеру. Примерно через час мне вернули письмо девочки вместе с небольшим фото Путина в «форме дзюдоиста». Возможно, этот снимок случайно оказался у кого-то из помощников и вот пригодился. На обороте - подпись.

А еще через полчаса мне передали устную просьбу премьера: «Комсомолка» наверняка захочет опубликовать это фото, но сделайте так, чтобы фамилия девочки и ее город в печать не попали. Разумеется, просьбу мы выполнили.

Чем она объяснялась? А время было неспокойное. Шла война на Кавказе. Вот Путин за спокойствие этой незнакомой ему девочки и переживал...

И еще мне запомнилось вот что из первых дней его премьерства. Он полетел тогда в Магнитогорск и Оренбург. И на Магнитогорском металлургическом комбинате долго говорил прямо в цехах с рабочими. А с местной элитой вообще никаких совещаний не провел. Все были поражены: как же так?

А в Оренбурге встречающее начальство, как тогда и полагалось, выстроило у трапа самолета девушек в русских сарафанах с хлебом-солью. Так вот, Путин впервые хлеб-соль отменил. Мол, не на каравай приехал, по делу. Все опять удивились. Но помпезные встречи чиновников с тех пор исчезли, будто их и не было. Теперь все происходит буднично, по-рабочему.

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