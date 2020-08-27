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Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя

27 августа 2020, 07:15  •  57 • Политика
Путин и премьер Италии обсудили ситуацию, сложившуюся из-за якобы отравления Навального. "С российской стороны подчёркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Подробностями беседы двух лидеров поделились в пресс-службе Кремля.
Сообщается, что звонок состоялся по инициативе итальянской стороны. Путин и Конте обсудили политическую ситуацию в Белоруссии, Ливии и борьбу с коронавирусом. Также была поднята тема госпитализации блогера-оппозиционера Алексея Навального.
"С российской стороны подчёркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время авиаперелёта оппозиционера из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где борцу с режимом оказали срочную помощь. После этого он был эвакуирован в Германию, где немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен, но не представили доказательств.

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