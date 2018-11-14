Путин пообщался с лидером албанских сепаратистов в кулуарах Парижа - Песков

Лидер самопровозглашенного Косова Хашим Тачи кратко пообщался с Владимиром Путиным в Париже на 100-летии окончания Первой мировой войны и рассказал о мирном соглашении Белграда с Приштиной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин кратко пообщался с лидером самопровозглашенного Косова Хашимом Тачи в кулуарах мероприятий, которые прошли в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

«Это было общение в кулуарах», - сказал Песков, подчеркнув, что «встречи» в обычном понимании не было. В тот день Путин общался в кулуарах с достаточно большим количеством участников торжественных мероприятий, одним из них был Тачи, лидеры пожали друг другу руки и сфотографировались вместе, рассказал пресс-секретарь.

В разговоре с лидером косовских сепаратистов глава России отметил необходимость нахождения консенсуса с Сербией, отметил Песков. До этого Тачи рассказал в своем Twitter, что пообщался с Путиным в Париже, обсудив возможное достижение мирного договора между Белградом и Приштиной.

Напомним, Россия не признает независимость Косова, считая эту территорию незаконно отторгнутой у Сербии.