Путин пообщался с Эрдоганом впервые после смены статуса собора Святой Софии

Президенты обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщили в администрации Эрдогана. Уточняется, что, прежде всего, обсуждались "экономические вопросы, шаги для расширения двусторонних отношений, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса".

Напомним, что всего три дня назад - 10 июля стало известно о том, что Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть. Ранее Эрдоган дал понять, что в стране могут принять подобное решение, а источники заявляли, что голосование состоялось вовсе не в пользу музейного статуса. Теперь информация о решении оглашена официально.

Стоит отметить, что статус собора Святой Софии - чувствительная тема для всего православного сообщества. Ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал заявление по поводу храма Айя-София. Оно было опубликовано на официальном портале Московского Патриархата.

Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии в Стамбуле музейный статус. Он заметил, что образ этого храма уже успел прочно войти в историю и культуру. Патриарх Московский и всея Руси признался, что обеспокоен стремлением некоторых политиков в Турции пересмотреть статус храма, и выразил надежду на благоразумие представителей местных властей. Однако решение было принято в пользу статуса мечети.