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Путин пообещал Таджикистану поддержку на случай проблем с Афганистаном
08 мая 2021, 22:00 • 91 • Политика
Путин заявил о поддержке Таджикистана в связи с предстоящими событиями в Афганистане. "Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем всё для того, чтобы поддержать вас", - сказал глава России президенту Таджикистана.
Россия поддержит Таджикистан в связи с обострением ситуации в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Глава нашего государства отметил, что Таджикистан имеет самую протяжённую границу с Афганистаном, поэтому ситуация там не может не вызывать беспокойства. Речь идёт о выводе войск США из Афганистана.
- сказал Путин Рахмону на встрече в Москве.
Президент Таджикистана подтвердил, что ситуация в соседнем Афганистане действительно вызывает крайнюю озабоченность. В связи с предстоящим выводом американских войск обстановка в этой стране ощутимо обострилась, поэтому вопросы безопасности имеют первостепенное значение.
- указал Эмомали Рахмон.
В ходе беседы Путин напомнил, что в Таджикистане располагается 201-я военная база России и что ведётся работа над укреплением таджикских вооружённых сил. Глава нашего государства отметил, что это целая программа, рассчитанная на несколько лет.
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