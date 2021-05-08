Путин пообещал Таджикистану поддержку на случай проблем с Афганистаном

Путин заявил о поддержке Таджикистана в связи с предстоящими событиями в Афганистане. "Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем всё для того, чтобы поддержать вас", - сказал глава России президенту Таджикистана.

Россия поддержит Таджикистан в связи с обострением ситуации в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Глава нашего государства отметил, что Таджикистан имеет самую протяжённую границу с Афганистаном, поэтому ситуация там не может не вызывать беспокойства. Речь идёт о выводе войск США из Афганистана.

Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем всё для того, чтобы поддержать вас,

- сказал Путин Рахмону на встрече в Москве.

Президент Таджикистана подтвердил, что ситуация в соседнем Афганистане действительно вызывает крайнюю озабоченность. В связи с предстоящим выводом американских войск обстановка в этой стране ощутимо обострилась, поэтому вопросы безопасности имеют первостепенное значение.

Прежде всего необходимо обсудить вопросы безопасности - с учётом того, что США объявили о выводе своих войск из Афганистана,

- указал Эмомали Рахмон.

В ходе беседы Путин напомнил, что в Таджикистане располагается 201-я военная база России и что ведётся работа над укреплением таджикских вооружённых сил. Глава нашего государства отметил, что это целая программа, рассчитанная на несколько лет.