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Путин пообещал Порошенко политическое убежище

08 февраля 2022, 02:20  •  87 • Политика
Президент России Владимир Путин пообещал экс-лидеру Украины Петру Порошенко предоставить политическое убежище, о чем стало известно во вторник, 8 февраля.
«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. <...> Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер отметил, что тогда Порошенко «иронизировал много по этому вопросу». Сегодня Путин вспомнил об этом предложении из гуманитарных соображений, а не из-за одобрения его политики, отметил президент РФ.
Переговоры Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона состоялись в понедельник, 7 февраля, в Кремле. Беседа двух лидеров продлилась более пяти часов. Путин и Макрон начали беседу в представительском кабинете первого корпуса Кремля, а продолжили за рабочим обедом. Завершилась встреча около полуночи, президенты России и Франции провели итоговую пресс-конференцию.
Встречая французского коллегу, президент Путин отметил, что два года не встречался с Макроном лично, поэтому накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в прямом формате. Французский лидер отметил, что диалог с Россией необходим как единственный путь обеспечения настоящей стабильности и безопасности для европейского континента.
После встречи с президентом России французский лидер 8 февраля намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
В США и ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.
28 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.
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