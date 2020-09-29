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Путин пообещал отстаивать правду и память о Второй мировой войне

29 сентября 2020, 13:40  •  69 • Политика
Президент России Владимир Путин 29 сентября сообщил в видеообращении к участникам VII Форума регионов Белоруссии и России, что Москва продолжит отстаивать память и правду о Второй мировой войне.
«Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу. Твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках», — сказал Путин.
В то же время премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отметил, что Минск и Москва испытывают мощные информационные атаки с целью пересмотра итогов Второй мировой войны.
«Нас — потомков героев-победителей — хотят заставить испытывать чувство вины, чуть ли не оправдываться за своих отцов и дедов, которые ценой собственной жизни обеспечили мир для человечества», — подчеркнул Головченко.
Он добавил, что Белоруссия всегда была и будет надежным другом и партнером для России. Ранее в этот же день Путин отметил, что на Белоруссию в настоящее время оказывается беспрецедентное внешнее давление.
В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин будет пресекать каждую попытку искажения исторических событий странами Запада.
В частности, в том же месяце Путин указал на то, что необходимо продолжать изучать причины начала Второй мировой войны и делать это надо только на основании документов, а различных спекуляций избегать.

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